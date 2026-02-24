PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (20.02.2026), 22.00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 08.00 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs von einem Fahrradabstellplatz in der Leipziger Straße. Der oder die Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem frei zugänglichen Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (22.02.2026), 20.00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 14.45 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs in der Oettinger Straße. Der oder die Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 12:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Sonntag (22.02.2026) sprühten ein 25-Jähriger sowie ein 45-Jähriger Graffiti in der Dominikanergasse. In den frühen Morgenstunden beobachtete eine Passantin die beiden dabei und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Männer durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten u. a. Sprühdosen. Die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 12:01

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Sonntag (22.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Person mit einem Auto-Anhänger-Gespann und einem 73-jährigen Autofahrer in der Dr.-Dürrwanger-Straße. Gegen 13.15 Uhr hielt der 73-Jährige an der Ampel verkehrsbedingt an. Der Unbekannte bemerkte dies offenbar zu spät. Er rollte mit seinem Gespann auf das Auto des 73-Jährigen auf. Der Unbekannte ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:57

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) war ein 20-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille. Für den 20-jährigen Fahranfänger gilt eine 0,0 Promille-Grenze. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren