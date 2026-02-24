Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (20.02.2026), 22.00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 08.00 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs von einem Fahrradabstellplatz in der Leipziger Straße. Der oder die Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem frei zugänglichen Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden. Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (22.02.2026), 20.00 Uhr bis Montag (23.02.2026), 14.45 Uhr, entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter zwei Pedelecs in der Oettinger Straße. Der oder die Täter entwendeten die abgesperrten Fahrräder von einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell