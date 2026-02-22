Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) war ein 20-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille. Für den 20-jährigen Fahranfänger gilt eine 0,0 Promille-Grenze. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Der 20-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

