Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (21.02.2026) war ein 53-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Der Mann besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos. Die Fahrt war somit für ihn beendet. Gegen den Autofahrer wird nun u.a. wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

