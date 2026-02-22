PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (20.02.2026) war ein 22-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein in der Friedberger Straße unterwegs. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Außerdem war der 22-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 22-Jährige besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 13:54

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (18.02.26) zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Neuschwansteinstraße. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:58

    POL Schwaben Nord: Mehrere Unfälle auf der BAB 8

    Augsburg (ots) - Zusmarshausen / BAB 8 / FR München - Am Donnerstag (19.02.2026) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn A 8. Der 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie die Fahrerin eines Autos wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 10.45 Uhr geriet der Sattelzug des 55-Jährigen nach rechts auf den Seitenstreifen und rutschte in der Folge in die Betonleitwand. Hierbei wurden mehrere Felder verschoben ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 12:47

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Inningen - In der Zeit von Mittwoch (18.02.2026), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Wohnmobil in der Wasserturmstraße. Die Unbekannten beschädigten am Wohnwagen sowohl die Tür, als auch ein Fenster. Das Innere durchsuchten die Unbekannten offenbar nach Wertgegenständen. Der Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren