Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (20.02.2026) war ein 22-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein in der Friedberger Straße unterwegs. Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 22-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Außerdem war der 22-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 22-Jährige besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell