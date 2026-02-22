Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Mittwoch (18.02.26) zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Neuschwansteinstraße. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821 / 323-2310 entgegen.
