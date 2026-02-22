POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots) - Zusmarshausen / BAB 8 / FR München - Am Donnerstag (19.02.2026) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn A 8. Der 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie die Fahrerin eines Autos wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 10.45 Uhr geriet der Sattelzug des 55-Jährigen nach rechts auf den Seitenstreifen und rutschte in der Folge in die Betonleitwand. Hierbei wurden mehrere Felder verschoben ...

