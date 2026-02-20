Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Bergheim - Am Donnerstag (19.02.2026) war ein 35-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss und zu schnell in der Hauptstraße unterwegs.
Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 35-Jährigen.
Der 35-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
