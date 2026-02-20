Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Bärenkeller - In der Zeit von Mittwoch (18.02.2025), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 05.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lkw in der Straße "Obere Schleisweg". Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell