PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (19.02.2026) verleumdete ein 42-jähriger Mann einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Zudem leistete der 42-Jährige Widerstand gegen die Polizei. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 11.15 Uhr verleumdete der 42-Jährige mit einem öffentlich aufgestellten Plakat einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Eine Streife konnte den Mann antreffen. Bei dem Versuch die Personalien des Mannes festzustellen, zeigte sich der 42-Jähriger unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Beamte fesselten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verleumdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 42-Jährigen.

Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 12:44

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Bärenkeller - In der Zeit von Mittwoch (18.02.2025), 17.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 05.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Lkw in der Straße "Obere Schleisweg". Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:26

    POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

    Augsburg (ots) - Nördlingen - Am Mittwoch (18.02.2026) raubte ein 37-Jähriger auf einem Parkplatz in der Straße "Bei den Kornschrannen" das Handy einer 34-Jährigen. Gegen 13.00 Uhr trat der Mann an die Frau heran und entwendete gewaltsam ihr Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der 37-jährige Mann mit seinem Auto. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun u.a. wegen Raubes gegen den 37-Jährigen. Der 37-Jährige ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 13:26

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendiebin fest

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Mittwoch (11.02.2026) entwendete eine 31-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße. Gegen 15.30 Uhr hielt sich die 31-Jährige zusammen mit ihren Kindern in dem Supermarkt auf. Die Frau übergab einem ihrer Kinder Waren im mittleren zweistelligen Bereich. Sie selbst begab sich anschließend zum Kassenbereich. Das Kind verließ über einen anderen Ausgang mit den Waren das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren