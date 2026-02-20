Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (19.02.2026) verleumdete ein 42-jähriger Mann einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Zudem leistete der 42-Jährige Widerstand gegen die Polizei. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 11.15 Uhr verleumdete der 42-Jährige mit einem öffentlich aufgestellten Plakat einen Vorsitzenden eines Oberlandesgerichts. Eine Streife konnte den Mann antreffen. Bei dem Versuch die Personalien des Mannes festzustellen, zeigte sich der 42-Jähriger unkooperativ und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Beamte fesselten den Mann und brachten ihn auf eine Polizeidienststelle.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verleumdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 42-Jährigen.

Der 42-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

