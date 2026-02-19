Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendiebin fest

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Mittwoch (11.02.2026) entwendete eine 31-Jährige Waren aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße. Gegen 15.30 Uhr hielt sich die 31-Jährige zusammen mit ihren Kindern in dem Supermarkt auf. Die Frau übergab einem ihrer Kinder Waren im mittleren zweistelligen Bereich. Sie selbst begab sich anschließend zum Kassenbereich. Das Kind verließ über einen anderen Ausgang mit den Waren das Geschäft. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Kind und forderte es auf, zurück in das Geschäft zu kommen. Die Mitarbeiterin verständigte die Polizei. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die 31-Jährige. Die 31-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

