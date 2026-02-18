Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsmessungen der VPI Augsburg

Augsburg (ots)

A8 Gersthofen/B2 Langweid/B17 Nestackerweg - Am Faschingswochenende (13. bis 15.02.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg an den Strecken A8 Gersthofen und B17 Stadtbergen insgesamt drei Geschwindigkeitskontrollen durch.

Von insgesamt 23.793 gemessenen Fahrzeugen waren über 520 deutlich zu schnell unterwegs. Bei gut 230 Verkehrsteilnehmern wird daher eine Bußgeldanzeige eingeleitet. Zusätzlich wird gegen 12 Fahrer ein Fahrverbot verhängt.

Der traurige Spitzenreiter wurde auf der A8 mit 185 km/h bei erlaubten 120 km/h gemessen. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 65 km/h und muss nun mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg sowie einer Geldbuße von 480 Euro rechnen.

Zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeiten sind seit Jahren die Hauptursache für schwere und tödliche Verkehrsunfälle. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg appelliert daher eindringlich an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten stets einzuhalten, um die Sicherheit auf unseren Straßen zu gewährleisten.

