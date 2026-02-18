Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (17.02.2026) verschaffte sich ein unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Gegen 13.00 Uhr klingelte ein mutmaßlicher Wasserversorgungstechniker an der Wohnungstüre einer 88-Jährigen. Im weiteren Verlauf verschaffte er sich unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung. Nachdem der unbekannte Täter die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 88-jährige Frau, dass ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls. Die 88-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. - Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen kennen. - Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

