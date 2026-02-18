PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (17.02.2026) fuhr ein 58-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Elisabethstraße.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 58-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sicher. Zudem veranlassten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 58-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Der 58-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

