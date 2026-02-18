Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (16.02.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter eine 56-Jährige um einen niedrigen sechststelligen Betrag. Der Frau wurde eine SMS-Mitteilung über eine nicht autorisierte Onlineabbuchung zugeschickt. Darüber sollte sie sich mit einem vermeintlichen Kundenservice einer Tradingplattform telefonisch in Verbindung setzen.

Aufgrund des Telefonats überwies letztlich die 56-Jährige einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen Unbekannt. Die 56-Jährige sowie ihr Ehemann besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder - Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationenpreis. - Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die - Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei

Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell