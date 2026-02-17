PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Asbach-Bäumenheim / Bundesstraße B2 - FR Norden - Am gestrigen Montag (16.02.2026) ereignete sich auf der B2 ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete, verletzt wurde aber niemand.

Gegen 06.00 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe Asbach-Bäumenheim fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit Gespann rechts neben dem 33-Jährigen. Der Unbekannte wechselte auf die Fahrspur der 33-Jährigen. Um einen vermeintlichen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 33-Jährige stark ab und wich dem Unbekannten aus. Dabei geriet das Auto des 33-Jährigen ins Schleudern und touchierte beide Leitplanken.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Auto des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Im weiteren Verlauf entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Montag (16.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 29-Jährigen vor, während und nach der Straßenbahnfahrt von der Donauwörther Straße Richtung Haunstetten bis zur Haltestelle "Baugenossenschaft". Gegen 20.15 Uhr gerieten der 27-Jährige und der 29-Jährige offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzten sich beide Männer ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Hochfeld - In der Zeit von Freitag (13.02.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (16.02.2026), 15.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Eisenbahnwagen bei der Parkanlage in der Firnhaberstraße mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Firmengelände

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Sonntag (15.02.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ulstettstraße und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr entwendeten die beiden unbekannten Täter mehrere Gegenstände von dem Firmengelände. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren