Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Asbach-Bäumenheim / Bundesstraße B2 - FR Norden - Am gestrigen Montag (16.02.2026) ereignete sich auf der B2 ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete, verletzt wurde aber niemand.

Gegen 06.00 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer in Richtung Norden unterwegs. Auf Höhe Asbach-Bäumenheim fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit Gespann rechts neben dem 33-Jährigen. Der Unbekannte wechselte auf die Fahrspur der 33-Jährigen. Um einen vermeintlichen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 33-Jährige stark ab und wich dem Unbekannten aus. Dabei geriet das Auto des 33-Jährigen ins Schleudern und touchierte beide Leitplanken.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Auto des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Im weiteren Verlauf entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Der 33-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell