Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Hochfeld - In der Zeit von Freitag (13.02.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (16.02.2026), 15.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Eisenbahnwagen bei der Parkanlage in der Firnhaberstraße mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell