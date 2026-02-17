PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (16.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 29-Jährigen vor, während und nach der Straßenbahnfahrt von der Donauwörther Straße Richtung Haunstetten bis zur Haltestelle "Baugenossenschaft".

Gegen 20.15 Uhr gerieten der 27-Jährige und der 29-Jährige offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzten sich beide Männer leicht.

Polizeibeamte stellten anschließend beide Männer an der Wohnanschrift des 29-Jährigen fest. Beide Männer befanden sich offenbar unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille und bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,85 Promille.

Scheinbar beobachteten mehreren bislang unbekannten Zeugen die Auseinandersetzung.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Der 27-Jährige besitzt die deutsche und serbische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 13:24

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Hochfeld - In der Zeit von Freitag (13.02.2026), 16.00 Uhr, bis Montag (16.02.2026), 15.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Eisenbahnwagen bei der Parkanlage in der Firnhaberstraße mit Farbe. Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:23

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbrüchen in Firmengelände

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am Sonntag (15.02.2026) verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengelände in der Ulstettstraße und entwendeten mehrere Gegenstände. Zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr entwendeten die beiden unbekannten Täter mehrere Gegenstände von dem Firmengelände. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 13:22

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Im vergangenen Monat betrog ein bislang unbekannter Täter eine 62-Jährige um einen hohen zweistelligen Betrag. Seit Januar war die 62-Jährige über eine Internetplattform in Kontakt mit dem Unbekannten. Der Unbekannte spielte der Frau romantisches Interesse vor und forderte sie auf, mehrere Guthabenkarten für ihn zu kaufen. Die 62-Jährige kam der Aufforderung zunächst nach. Es entstand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren