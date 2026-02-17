Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (16.02.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einem 29-Jährigen vor, während und nach der Straßenbahnfahrt von der Donauwörther Straße Richtung Haunstetten bis zur Haltestelle "Baugenossenschaft".

Gegen 20.15 Uhr gerieten der 27-Jährige und der 29-Jährige offenbar in eine körperliche Auseinandersetzung. Hierbei verletzten sich beide Männer leicht.

Polizeibeamte stellten anschließend beide Männer an der Wohnanschrift des 29-Jährigen fest. Beide Männer befanden sich offenbar unter deutlichem Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von über 2,1 Promille und bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,85 Promille.

Scheinbar beobachteten mehreren bislang unbekannten Zeugen die Auseinandersetzung.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Der 27-Jährige besitzt die deutsche und serbische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell