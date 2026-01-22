PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Unbekannte entwenden Bargeld

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei unbekannte Jugendliche am Mittwoch, 21. Januar 2026, von einem 17-Jährigen in Schalke Bargeld entwendet haben, sucht die Polizei Zeugen. Der 17 Jahre alte Gelsenkirchener hielt sich gegen 17.50 Uhr mit einem Freund an der U-Bahn-Haltestelle am Musiktheater auf. Dort wurde er von den zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen, die ihn aufforderten, mit ihnen nach oben an den Elisabeth-Nettebeck-Platz zu kommen und dort den Inhalt seiner Taschen zu leeren. Der Gelsenkirchener folgte der Anweisung und übergab einem der Täter sein Portemonnaie, aus welchem sich dieser das Bargeld nahm. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten und drohten dem 17-Jährigen Schläge an, sollte er ihnen folgen.

Die beiden Gesuchten sind männlich, etwa 16 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Beide hatten schwarze Haare und waren zur Tatzeit schwarz gekleidet. Der eine hat laut Zeugenbeschreibung eine korpulente Figur, der andere dagegen eine dünne Statur. Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 13:10

    POL-GE: Handtaschenraub in Altstadt

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einem Handtaschenraub auf der Robert-Koch-Straße. Am Mittwoch, 21. Januar 2026, kam gegen 17.30 Uhr eine 81-jährige Gelsenkirchenerin vom Heinrich-König-Platz und lief über den Gehweg der Robert-Koch-Straße. In Höhe der Fußgängerunterführung zur Overwegstraße tauchten plötzlich zwei Jugendliche auf Fahrrädern hinter ihr auf. Im Vorbeifahren riss eine der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:49

    POL-GE: Illegales Autorennen durch Polizei beendet

    Gelsenkirchen (ots) - Die Aufmerksamkeit einer zivilen Streife der Polizei Gelsenkirchen erweckten zwei hochmotorisierte Mercedes am Dienstag, 20. Januar 2026, auf der Husemannstraße in der Altstadt. Gegen 22.40 Uhr kamen die beiden Autos an einer rotgeschalteten Ampel im Kreuzungsbereich Husemannstraße/Grasreinerstraße zum Stehen. Die Beamten in zivil beobachteten eine kurze Absprache der Fahrzeugführer. Kurze Zeit ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 11:41

    POL-GE: Unbekannter raubt Tabak aus Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag, 20. Januar 2026, Tabak aus einem Supermarkt an der Braukämperstraße in Beckhausen geraubt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Den Angaben eines Supermarktmitarbeiters zufolge bemerkte er gegen 18 Uhr, dass Zigarettenstangen aus einem Karton im Kassenbereich fehlten. Kurz darauf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren