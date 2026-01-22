Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Unbekannte entwenden Bargeld

Gelsenkirchen (ots)

Nachdem zwei unbekannte Jugendliche am Mittwoch, 21. Januar 2026, von einem 17-Jährigen in Schalke Bargeld entwendet haben, sucht die Polizei Zeugen. Der 17 Jahre alte Gelsenkirchener hielt sich gegen 17.50 Uhr mit einem Freund an der U-Bahn-Haltestelle am Musiktheater auf. Dort wurde er von den zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen, die ihn aufforderten, mit ihnen nach oben an den Elisabeth-Nettebeck-Platz zu kommen und dort den Inhalt seiner Taschen zu leeren. Der Gelsenkirchener folgte der Anweisung und übergab einem der Täter sein Portemonnaie, aus welchem sich dieser das Bargeld nahm. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten und drohten dem 17-Jährigen Schläge an, sollte er ihnen folgen.

Die beiden Gesuchten sind männlich, etwa 16 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Beide hatten schwarze Haare und waren zur Tatzeit schwarz gekleidet. Der eine hat laut Zeugenbeschreibung eine korpulente Figur, der andere dagegen eine dünne Statur. Hinweise zu den Flüchtigen bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell