Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Hochzoll - Von Montag (16.02.2026), 17.30 Uhr, auf Dienstagmorgen (17.02.2026), beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand durch Graffiti in der Grüntenstraße.
Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell