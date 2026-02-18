Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Augsburg (ots)

Hochzoll - Von Montag (16.02.2026), 17.30 Uhr, auf Dienstagmorgen (17.02.2026), beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand durch Graffiti in der Grüntenstraße.

Der Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell