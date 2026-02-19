Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrerin unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Mittwoch (18.02.2026) war eine 25-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Drogen in der Straße "Unterer Talweg" unterwegs. Gegen 09.30 Uhr kontrollierte eine Streife die Frau. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei der 25-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen die 25-Jährige. Die 25-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

