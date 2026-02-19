PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (18.02.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen und ohne gültigen Führerschein in der Oberbürgermeister-Hohner-Straße unterwegs. Gegen 20.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 21-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf THC. Außerdem war der 21-Jährige ohne Führerschein unterwegs. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz und wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

