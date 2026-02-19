Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugenaufruf: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Nördlingen - Am Mittwoch (18.02.2026) raubte ein 37-Jähriger auf einem Parkplatz in der Straße "Bei den Kornschrannen" das Handy einer 34-Jährigen. Gegen 13.00 Uhr trat der Mann an die Frau heran und entwendete gewaltsam ihr Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der 37-jährige Mann mit seinem Auto. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun u.a. wegen Raubes gegen den 37-Jährigen. Der 37-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit. Die 34-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Eine unbekannte Passantin griff verbal in die Auseinandersetzung ein. Die Passantin konnte möglicherweise den Tatablauf beobachten. Zeugenhinweise, insbesondere die der Passantin, nimmt die Kripo Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

