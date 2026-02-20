Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Fahrt unter Alkohol

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (19.02.2026) saß ein 52-Jähriger bei laufendem Motor alkoholisiert in seinem Auto in der Hardenbergstraße.

Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

Den Mann erwarten keine strafrechtlichen Konsequenzen.

