Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Fahrt unter Alkohol
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Donnerstag (19.02.2026) saß ein 52-Jähriger bei laufendem Motor alkoholisiert in seinem Auto in der Hardenbergstraße.
Gegen 18.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.
Den Mann erwarten keine strafrechtlichen Konsequenzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell