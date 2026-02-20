Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Inningen - In der Zeit von Mittwoch (18.02.2026), 18.00 Uhr, bis Donnerstag (19.02.2026), 08.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem geparkten Wohnmobil in der Wasserturmstraße.

Die Unbekannten beschädigten am Wohnwagen sowohl die Tür, als auch ein Fenster. Das Innere durchsuchten die Unbekannten offenbar nach Wertgegenständen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

