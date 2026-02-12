Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: 57-jähriger mit über 1,6 Promille unterwegs

Hattingen (ots)

Am 11.2, gegen 8:00 Uhr stellten Kräfte der Polizei einen PKW der Marke Audi fest, welcher verbotswidrig in einer Bushaltestelle parkte. Der 57-jährige männliche Fahrer, welcher dort parkte wurde daraufhin von den Beamten angesprochen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle erhärtete sich schnell der Verdacht, dass der Hattinger alkoholische Getränke konsumiert hatte. Dieser Verdacht wurde durch ein Alkoholtest bestätigt. Der Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Eine Strafanzeige folgte und seine Fahrt endete hier.

