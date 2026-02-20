Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mehrere Unfälle auf der BAB 8

Augsburg (ots)

Zusmarshausen / BAB 8 / FR München - Am Donnerstag (19.02.2026) kam es zu mehreren Verkehrsunfällen auf der Autobahn A 8. Der 55-jähriger Fahrer eines Sattelzuges sowie die Fahrerin eines Autos wurden hierbei leicht verletzt.

Gegen 10.45 Uhr geriet der Sattelzug des 55-Jährigen nach rechts auf den Seitenstreifen und rutschte in der Folge in die Betonleitwand. Hierbei wurden mehrere Felder verschoben und beschädigt. Im weiteren Verlauf brach der Sattelzug nach links aus. Dabei überfuhr der Sattelzug alle drei Fahrstreifen und prallte gegen den Mitteltrog, welcher die beiden Richtungsfahrbahnen voneinander trennt. Erde, die sich zwischen den beiden Betonleitwänden befand, geriet dabei auf die Fahrbahn in Richtung Stuttgart. Der 55-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die BAB 8 musste in der Folge für rund eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Im Rahmen der Bergungsarbeiten kam es immer wieder zu Teilsperrungen der beiden Richtungsfahrbahnen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 55-Jährigen.

Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Gegen 12.00 Uhr kam es im Stau auf dem rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Lkw. Der Sattelzug eines 28-Jährigen rollte hierbei offenbar rückwärts auf den Lkw eines 46-Jährigen auf. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit. Der 46-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Gegen 13.00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 47-jährigen Autofahrer und einer 45-jährigen Autofahrerin. Die 45-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Auf Höhe der Ausfahrt Streitheimer Forst in Fahrtrichtung München fuhr der 47-Jährige mit seinem Auto der 45-Jährigen auf. In der Folge geriet das Auto der 45-Jährigen in die Außenschutzplanke und kam knapp 100 Meter nach dem Aufprall zum Stehen. Die 45-Jährige Fahrerin sowie die 12-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Die Ausfahrt zum Parkplatz Streitheimer Forst sowie der rechte Fahrstreifen der A 8 mussten für rund eine Stunde gesperrt werden.

Die Polizei ermittelt nun u. a wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 47-Jährigen.

Der 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 45-Jährige sowie die 12-Jährige besitzen die mazedonische Staatsangehörigkeit.

Gegen 14.15 Uhr kam es im Stau auf dem rechten Fahrstreifen der A 8 in Fahrrichtung München zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Der 52-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr dem 61-jährigen Fahrer des zweiten Sattelzuges auf. Es wurden keine Personen verletzt. Der Sattelzug des 52-Jährigen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 52-Jährigen.

Der 52-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 61-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

