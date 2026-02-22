Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem E-Scooter

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Freitag (22.02.2026) beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Straße "Dillinger Weg". Gegen 00.45 Uhr wurde der E-Scooter in den dortigen Bach geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell