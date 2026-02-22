POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) stoppten Polizeibeamte einen 29-jährigen Ladendieb in der Holzbachstraße. Gegen 11.15 Uhr entwendete der Mann eine Packung Tabak in einer Tankstelle. Das bemerkte ein Mitarbeiter und stellte den 29-Jährigen. Dabei händigte er den Tabak wieder aus und rannte anschließend weg. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Flucht in der Bgm-Ackermann-Straße stoppen. Die Beamten stellten bei der Kontrolle weiteres vermeintliches Diebesgut sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls. Der 29-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

