PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) stoppten Polizeibeamte einen 29-jährigen Ladendieb in der Holzbachstraße. Gegen 11.15 Uhr entwendete der Mann eine Packung Tabak in einer Tankstelle. Das bemerkte ein Mitarbeiter und stellte den 29-Jährigen. Dabei händigte er den Tabak wieder aus und rannte anschließend weg. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Flucht in der Bgm-Ackermann-Straße stoppen. Die Beamten stellten bei der Kontrolle weiteres vermeintliches Diebesgut sicher. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Diebstahls. Der 29-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 13:56

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (21.02.2026) war ein 53-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Der Mann besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos. Die Fahrt war somit für ihn beendet. Gegen den ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:56

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an einem E-Scooter

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Freitag (22.02.2026) beschädigte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Straße "Dillinger Weg". Gegen 00.45 Uhr wurde der E-Scooter in den dortigen Bach geworfen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren