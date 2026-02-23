Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (22.02.2026) sprühten ein 25-Jähriger sowie ein 45-Jähriger Graffiti in der Dominikanergasse.

In den frühen Morgenstunden beobachtete eine Passantin die beiden dabei und verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Männer durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten u. a. Sprühdosen. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 25-Jährigen sowie den 45-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Der 25-Jährige sowie der 45-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell