PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (22.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Person mit einem Auto-Anhänger-Gespann und einem 73-jährigen Autofahrer in der Dr.-Dürrwanger-Straße.

Gegen 13.15 Uhr hielt der 73-Jährige an der Ampel verkehrsbedingt an. Der Unbekannte bemerkte dies offenbar zu spät. Er rollte mit seinem Gespann auf das Auto des 73-Jährigen auf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 13:57

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) war ein 20-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Haunstetter Straße unterwegs. Gegen 01.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 0,5 Promille. Für den 20-jährigen Fahranfänger gilt eine 0,0 Promille-Grenze. Die ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:57

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Ladendieb fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (21.02.2026) stoppten Polizeibeamte einen 29-jährigen Ladendieb in der Holzbachstraße. Gegen 11.15 Uhr entwendete der Mann eine Packung Tabak in einer Tankstelle. Das bemerkte ein Mitarbeiter und stellte den 29-Jährigen. Dabei händigte er den Tabak wieder aus und rannte anschließend weg. Die Polizei konnte ihn nach kurzer Flucht in der Bgm-Ackermann-Straße stoppen. Die ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 13:56

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (21.02.2026) war ein 53-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Donauwörther Straße unterwegs. Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann einen gefälschten Führerschein vorzeigte. Der Mann besaß nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos. Die Fahrt war somit für ihn beendet. Gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren