Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (22.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer bislang unbekannten Person mit einem Auto-Anhänger-Gespann und einem 73-jährigen Autofahrer in der Dr.-Dürrwanger-Straße.

Gegen 13.15 Uhr hielt der 73-Jährige an der Ampel verkehrsbedingt an. Der Unbekannte bemerkte dies offenbar zu spät. Er rollte mit seinem Gespann auf das Auto des 73-Jährigen auf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

