Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Kreditkartenbetrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Im Zeitraum vom Samstag (21.02.2026), gegen 06.30 Uhr bis zum Sonntag (22.02.2026), gegen 02.30 Uhr, kam es durch einen bislang unbekannten Täter zu einem Kreditkartenbetrug zum Nachteil eines 43-jährigen Mannes aus Augsburg. Der unbekannte Täter buchte unrechtmäßig mit der Kreditkarte des Mannes ab. Dadurch entstand ein Vermögensschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der 43-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Kreditkartenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Hinweise, um sich im Alltag vor Betrugsmaschen zu schützen, finden sie auf der Präventionsseite der Polizei unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/kriminalitaet/schutz-vor-straftaten-im-alltag/index.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
