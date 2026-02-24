Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Zulassung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (23.02.2026) fuhr ein 57-Jähriger ein Auto ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz in der Amagasaki-Allee. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ausländische Kurzzeitkennzeichen angebracht wurden, obwohl er Überführungskennzeichen benötigt hätte. Die Fahrt war für den Mann beendet. Die Beamten stellten die Kennzeichen vor Ort sicher. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsverordnung. Der 57-Jährige besitzt die ungarische Staatsangehörigkeit.

