PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Kirche

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Montag (16.02.2026), 10.00 Uhr, bis Freitag (20.02.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche in der Friedberger Straße.

Der oder die Unbekannten entwendeten dabei mehrere Gegenstände. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Schwerpunktkontrolle der Verkehrspolizei Augsburg

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am vergangenen Wochenende führte die Verkehrspolizei Augsburg eine Schwerpunktkontrolle am Zentralen Omnibusbahnhof in Augsburg durch. Die Beamten kontrollierten mehrere Fern- und Reisebusse im Rahmen einer Schwerpunktaktion zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit. Dabei wurden ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Auto ohne Zulassung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Montag (23.02.2026) fuhr ein 57-Jähriger ein Auto ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz in der Amagasaki-Allee. Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Dabei stellten die Beamten fest, dass an dem Fahrzeug ausländische Kurzzeitkennzeichen angebracht wurden, obwohl er Überführungskennzeichen benötigt hätte. Die Fahrt war für den Mann beendet. Die Beamten ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:21

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Am Montag (23.02.2026) warf eine bislang unbekannte Täterin Steine auf ein vorbeifahrendes Auto in der Postillionstraße. Gegen 11.00 Uhr meldete der 41-jährige Autofahrer, dass eine ältere Frau beim Vorbeifahren Steine auf die Motorhaube warf. Dadurch entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren