Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus einer Kirche

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Montag (16.02.2026), 10.00 Uhr, bis Freitag (20.02.2026), 17.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt in eine Kirche in der Friedberger Straße.

Der oder die Unbekannten entwendeten dabei mehrere Gegenstände. Der entstandene Beuteschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

