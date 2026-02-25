PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Versuchter Diebstahl in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zetel (ots)

Am 24.02.2026 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr kam es im Vorburger Weg in Zetel zu einem versuchten Diebstahl in einem Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Beschuldigter widerrechtlich Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Währenddessen wurde der Beschuldigte durch die Geschädigte angetroffen. Nach Ansprache verließ er das Haus. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - ca. 180 cm groß - zwischen 20 und 30 Jahre alt - kurze schwarze Haare - dunkler Pullover - dunkle Hose Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

