Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (26.02.2026) war ein 18-Jähriger unter Drogeneinfluss und alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Zugspitzstraße unterwegs. Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten und eine Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 18-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen. Der 18-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

