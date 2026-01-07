PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Polizei bittet um Hinweise nach Verkehrsunfallflucht - älterer VW Golf gesucht.

Lippe (ots)

Am 15.12.2025 kam es in der Hardisser Straße am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro - einer der Unfallbeteiligten flüchtete. Gegen 17.30 Uhr beabsichtigte ein 35-Jähriger mit seinem Audi A6 Avant rückwärts in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Als er dafür kurzzeitig quer auf der Fahrbahn stand, fuhr ein Fahrzeug mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit um die Kurve und bremste stark ab, als er den Audi auf der Straße bemerkte. Der 35-Jährige befürchtete einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Wagen: Um diesen zu vermeiden, gab er Gas und fuhr gegen eine Mauer. Der andere Autofahrer flüchtete in Richtung Lage. Es soll sich um einen hellen VW Golf eines älteren Baujahres mit lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall geben können: Wer Angaben machen kann, meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

