Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. E-Scooter-Fahrer ohne Versicherung und unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln unterwegs.

Lippe (ots)

In der Schloßstraße fiel Einsatzkräften am frühen Mittwochmorgen (07.01.2026) gegen 3.45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungskennzeichen auf. Sie hielten den Mann an, um ihn zu kontrollieren. Dabei bemerkten die Polizeibeamten, dass der 40-Jährige aus Bad Salzuflen augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nicht nur der freiwillig durchgeführte Alkoholvortest verlief positiv - auch ein Drogenvortest schlug auf mehrere Betäubungsmittel an. Der Mann wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm Blutproben entnommen wurden. Sein E-Scooter war nicht versichert. Eine Weiterfahrt wurde dem 40-Jährigen untersagt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

