Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrt unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (26.02.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Neuburger Straße unterwegs. Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten die Alkoholisierung des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

