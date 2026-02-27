PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (26.02.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Jugendlichen und einem 9-Jährigen.

Gegen 12.30 Uhr beobachtete der 9-Jährige zwei unbekannte Jugendliche, die offensichtlich Wahlplakate beschädigten. Der 9-Jährige sprach die beiden darauf an. In der Folge gingen die Unbekannten auf den Jungen los. Dabei trat einer der Unbekannten Richtung des Jungen. Der andere Täter kratzte den 9-Jährigen mit einem Gegenstand im Gesicht. Der 9-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen flüchteten anschließend.

Die zwei Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

   - ca. 16 Jahre alt
   - ca. 180 cm groß
   - braune Haare (oben länger, die Seiten kurz)
   - braune Augen
   - leicht schiefe Nase
   - leichter Kinnbart
   - bekleidet mit einer North Face Regenjacke
   - schwarzer Pullover mit roter Faust und Antifa Aufdruck
   - blaue Jeans Schlaghose

Person 2:

   - ca. 14-15 Jahre alt
   - ca. 170 cm groß
   - dunkle braune Haare
   - kein Bart
   - North Face Regenjacke
   - Schwarzer Pullover mit roter Faust und Antifa Aufdruck
   - Dunkelgrau-weiße Baggy-Jeans
   - Schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
