Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (26.02.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Jugendlichen und einem 9-Jährigen.

Gegen 12.30 Uhr beobachtete der 9-Jährige zwei unbekannte Jugendliche, die offensichtlich Wahlplakate beschädigten. Der 9-Jährige sprach die beiden darauf an. In der Folge gingen die Unbekannten auf den Jungen los. Dabei trat einer der Unbekannten Richtung des Jungen. Der andere Täter kratzte den 9-Jährigen mit einem Gegenstand im Gesicht. Der 9-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Jugendlichen flüchteten anschließend.

Die zwei Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

- ca. 16 Jahre alt - ca. 180 cm groß - braune Haare (oben länger, die Seiten kurz) - braune Augen - leicht schiefe Nase - leichter Kinnbart - bekleidet mit einer North Face Regenjacke - schwarzer Pullover mit roter Faust und Antifa Aufdruck - blaue Jeans Schlaghose

Person 2:

- ca. 14-15 Jahre alt - ca. 170 cm groß - dunkle braune Haare - kein Bart - North Face Regenjacke - Schwarzer Pullover mit roter Faust und Antifa Aufdruck - Dunkelgrau-weiße Baggy-Jeans - Schwarze Schuhe

Die Kriminalpolizei ermittelt nun u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell