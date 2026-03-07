PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Bochum

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 6. März, in Bochum sind zwei Personen verletzt worden.

Gegen 9.40 Uhr waren ein 67-jähriger Autofahrer und seine 22-jährige Beifahrerin (beide aus Dortmund) auf dem Harpener Hellweg in Fahrtrichtung Castroper Straße unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Dortmunder trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich Harpener Hellweg/Castroper Hellweg ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Kastenwagen einer 66-jährigen Essenerin, die zeitgleich den Castroper Hellweg in Richtung Sheffield-Ring befuhr.

Die Essenerin und die 22-jährige Dortmunderin zogen sich Verletzungen zu. Beide wurden mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach einer ersten Schätzung ist ein Gesamtschaden von etwa 23.000 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Julia Wilms
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

