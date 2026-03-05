Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Unfall auf der Asterlager Straße

Duisburg (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls gab es am Mittwochvormittag (4. März, gegen 10:20 Uhr) Sperrungen im Bereich der Asterlager Straße. Ein Ford war gegen einen geparkten BMW gefahren und hatte den Wagen gegen einen daneben geparkten Lkw geschoben. Der 73 Jahre alte Fahrer hatte offenbar wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Es besteht Lebensgefahr. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein spezielles Verkehrsunfall-Aufnahmeteam aus Essen vermaß die Unfallstelle und sicherte Spuren vor Ort. Die Arbeiten dauerten bis zum späten Mittag.

