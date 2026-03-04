PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Duisburg (ots)

Weil ein Mann am 16. Juli 2024 gegen 15:15 Uhr einem 66-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters an der Homberger Straße mit Pfefferspray besprüht haben soll, sucht die Polizei Duisburg nun öffentlich mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Zuvor soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern gegeben haben.

Der Verdächtige soll etwa 1,80 Meter groß sein, eine athletische Statur und dunkelblonde Haare haben. Zum Tatzeitpunkt habe er schwarze Kleidung getragen. Die Fotos des mutmaßlichen Täters sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/196655

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 13:22

    POL-DU: Untermeiderich: Vier Verletzte bei Unfall

    Duisburg (ots) - Ein 35-Jähriger hat im Bereich der Kreuzung Vohwinkelstraße/Herwarthstraße am Dienstagabend (3. März, gegen 22:30 Uhr) offenbar die Vorfahrt eines BMW missachtet, als er von der Herwarthstraße auf die Vohwinkelstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Mercedes des 35-Jährigen gegen eine Lärmschutzwand prallte. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Auch der ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 13:10

    POL-DU: Duissern: 10-Jährige auf dem Schulweg angefahren - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Eine 10-Jährige wurde am Dienstagmorgen (3. März) auf dem Schulweg im Kreuzungsbereich Kardinal-Galen-Straße / Falkstraße von einem Auto angefahren. Die Schülerin gab gegenüber der Polizei an, dass sie die Straße bei Grün überquert hatte. Der bislang unbekannte Autofahrer sei mit seinem dunklen Fahrzeug nach rechts abgebogen und habe dabei die ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 14:20

    POL-DU: Hochfeld: Mann setzt Mülleimer im Bereich einer Notaufnahme in Brand

    Duisburg (ots) - Ein 42-Jähriger randalierte am Montagabend (2. März, gegen 21 Uhr) in der Notaufnahme eines Krankenhauses an der Heerstraße. Kurz darauf setzte er offenbar auch einen Mülleimer im Außenbereich in Brand. Wie er selbst sagt, sei das unabsichtlich passiert, als er seine Zigarettenkippe in den Mülleimer geschnippt habe. Mitarbeiter des Krankenhauses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren