Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Duisburg (ots)

Weil ein Mann am 16. Juli 2024 gegen 15:15 Uhr einem 66-Jährigen auf dem Parkplatz eines Discounters an der Homberger Straße mit Pfefferspray besprüht haben soll, sucht die Polizei Duisburg nun öffentlich mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter. Zuvor soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Männern gegeben haben.

Der Verdächtige soll etwa 1,80 Meter groß sein, eine athletische Statur und dunkelblonde Haare haben. Zum Tatzeitpunkt habe er schwarze Kleidung getragen. Die Fotos des mutmaßlichen Täters sind über das Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/196655

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell