Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehr als 40 Sicherheitsmängel - Sprinter stillgelegt

Nümbrecht (ots)

Eine allgemeine Verkehrskontrolle am Donnerstag (5. März) endete damit, dass das Fahrzeug eines Schrottsammlers wegen mehr als 40 sicherheitsrelevanter Mängel stillgelegt werden musste. Eine Streifenwagenbesatzung hielt den Schrottsammler mit rumänischer Zulassung am Donnerstag gegen 08:35 Uhr auf der Huppichterother Straße an. Der 21-jährige Fahrer aus Gelsenkirchen konnte weder eine gewerberechtliche Erlaubnis noch eine abfallrechtliche Transportgenehmigung vorweisen. Auch eine erste Überprüfung des Sprinters ließ Zweifel an der Straßenverkehrstauglichkeit des Fahrzeugs aufkommen, sodass der Sprinter zu einer Prüfstelle gebracht wurde.

Eine Untersuchung des Sprinters ergab über 40 sicherheitsrelevante Mängel am Fahrzeug, darunter defekte Bremsschläuche, Ölverlust und eine durchgerostete Karosserie. Der Sprinter wurde stillgelegt. Auf den 21-Jährigen warten nun Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, gegen das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, gegen die Gewerbeordnung, gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz und gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie eine Strafanzeige wegen einer Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

