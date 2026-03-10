PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Radlader in Wiehl gestohlen

Wiehl (ots)

In der Zeit von Freitag (6. März) bis Montag haben Unbekannte einen Radlader gestohlen, der auf dem Gelände eines Seniorenzentrums in der Wülfringhauser Straße stand. Bei dem Radlader handelt es sich um ein Arbeitsfahrzeug des Herstellers Kramer, Typ 5045/W03, mit dem amtlichen Kennzeichen GM-EY750. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

