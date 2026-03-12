Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gestohlener Radlader ist wieder da

Wiehl: Nachtragsmeldung (ots)

Der Radlader, der am vergangenen Wochenende in der Wülfringhauser Straße gestohlen wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/6232383), ist wieder aufgefunden worden.

Am Vormittag des 11. März (Mittwoch) meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er auf einem Waldweg, ca. zwei Kilometer vom "Wanderparkplatz Oberholzen" entfernt, auf einen Radlader gestoßen war. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um das gestohlene Fahrzeug handelte.

