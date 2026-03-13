POL-GM: Autodiebe stehlen Audi in Waldbröl

Radevormwald (ots) - Seit dem 10. Januar dieses Jahres stand ein 65-Jähriger aus Radevormwald über die sozialen Medien in Kontakt zu einer vermeintlich weiblichen Person aus Bangkok. Die Betrügerin täuschte vor, sich mit dem 65-Jährigen eine gemeinsame Zukunft aufbauen zu wollen. Weiterhin überzeugte sie ihn, auf einer Online-Plattform in den Handel mit Edelmetallen einzusteigen. Der Mann aus Radevormwald ...

mehr