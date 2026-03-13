PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autodiebe stehlen Audi in Waldbröl

Waldbröl (ots)

In der Nacht von Mittwoch (11. März) auf Donnerstag haben Unbekannte ein Auto gestohlen, dass vor einem Wohnhaus im Escher Weg parkte. Die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr und 00:05 Uhr. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A6 älteren Baujahrs mit dem amtlichen Kennzeichen GM-SR1410. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

