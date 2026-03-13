Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Autodiebe stehlen Audi in Waldbröl
Waldbröl (ots)
In der Nacht von Mittwoch (11. März) auf Donnerstag haben Unbekannte ein Auto gestohlen, dass vor einem Wohnhaus im Escher Weg parkte. Die Tat ereignete sich zwischen 22 Uhr und 00:05 Uhr. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Audi A6 älteren Baujahrs mit dem amtlichen Kennzeichen GM-SR1410. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
