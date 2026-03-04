PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Fuchs verläuft sich in U-Bahn Haltestelle

Dortmund (ots)

Am gestrigen Dienstagabend wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr in die U-Bahn Haltestelle Kampstraße gerufen. Gemeldet wurde ein Fuchs im Gleisbereich. Die Besatzung des Löschfahrzeuges der Feuerwache 1 wurde vom Servicepersonal der DSW21 eingewiesen und zum betroffenen Bahnsteig auf der ersten Ebene geführt. Der Fahrbetrieb war zu diesem Zeitpunkt schon eingestellt worden, damit dem Fuchs, aber auch den Einsatzkräften kein Schaden durch fahrende Züge entstehen konnte. Vor Ort stellt sich heraus, dass es sich um einen Jungfuchs handelte, der sich ins Gleisbett verlaufen hatte und offensichtlich unverletzt war. Zur Unterstützung und späteren Transport wurde der Tiertransportwagen der Feuerwache 5 nachalarmiert. In guter Zusammenarbeit mit dem Team des Servicepersonals der DSW21 konnte nach dem ersten missglückten Fangversuch das Tier mit Hilfe eines Kartons und einer Plane eingefangen werden. Der verängstigte Fuchs wurde dann an die Besatzung des Tiertransportwagens übergeben und auf Weisung der Polizei in einem nahegelegenen Waldstück in die Freiheit entlassen. Die Einschränkungen im Bahnbetrieb waren etwa für ein Stunde vorhanden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Matthias Kleinhans
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

