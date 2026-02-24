Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Tödlicher Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Südwestfriedhof

Dortmund (ots)

Am heutigen Dienstagnachmittag, 24. Februar 2026, wurde die Feuerwehr Dortmund um 17:46 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Südwestfriedhof" alarmiert. Gemeldet war ein Feuer im ersten Obergeschoss mit sichtbarem Feuerschein aus einem Fenster.

Unter dem Einsatzstichwort "Feuer 2" rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Dortmund zur Einsatzstelle aus. Zusätzlich wurden mehrere Rettungsmittel, darunter zwei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug entsandt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage. Flammen schlugen bereits aus einem durch die Hitze geborstenen Fenster der betroffenen Wohnung.

Unverzüglich leitete die Feuerwehr die Menschenrettung sowie Brandbekämpfung ein. Nach ersten Angaben sollte sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden. Diese Information bestätigte sich im weiteren Einsatzverlauf. Die Person konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Zur Klärung der Todesursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Während der Durchsuchung der Wohnung konnte zudem eine Katze lebend gerettet werden. Das Tier wurde im Anschluss zur weiteren Versorgung einem Veterinär übergeben.

Durch den schnellen und koordinierten Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Wohnungen verhindert werden. Das Feuer beschränkte sich auf die betroffene Wohneinheit. Die Brandwohnung wurde stromlos geschaltet und das übrige Gebäude umfassend kontrolliert. Weitere Schäden oder Gefährdungen für die übrigen Bewohner wurden nicht festgestellt, dass Gebäude bleibt weiterhin bewohnbar.

Nach Abschluss der feuerwehrtechnischen Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Ursachenermittlung an die Polizei übergeben.

An dem Einsatz waren insgesamt 42 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), der Feuerwache 4 (Hörde), die Freiwillige Feuerwehr (LZ 16) (Hombruch), der Führungsdienst sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

