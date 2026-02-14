Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 310 Heuballen brennen in Dortmund-Asseln

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Samstag, dem 14.02., wurde die Feuerwehr durch aufmerksame Anwohner zu einem Feuerschein am Ostenschleifweg im Dortmunder Stadtteil Dortmund-Asseln alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen rund 310 aufgestapelte Heuballen bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich über den gesamten Stapel ausgebreitet.

Nach einer umfassenden Lageerkundung wurde festgestellt, dass keine unmittelbare Gefahr für angrenzende Gebäude oder Infrastruktur bestand. Ein vollständiges Ablöschen der dicht gepressten Heuballen wäre nur unter erheblichem Einsatz großer Wassermengen möglich gewesen. Der hierfür notwendige Einsatz von Löschmittelzusätzen hätte zudem zu einer zusätzlichen Belastung des Bodens und der umliegenden landwirtschaftlichen Flächen führen können. Vor diesem Hintergrund wurde entschieden, die Heuballen kontrolliert abbrennen zu lassen, da dies unter den gegebenen Umständen die geringere Umweltbelastung darstellt.

Der Löschzug 24 der Freiwilligen Feuerwehr übernahm die weiteren Maßnahmen an der Einsatzstelle. Zur Sicherstellung des Brandschutzes wurde eine Brandwache eingerichtet, die im Schichtbetrieb die Einsatzstelle überwachte und ein Übergreifen des Feuers verhinderte.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

