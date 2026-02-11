PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gasaustritt in einem Wohn- und Geschäftshaus in Dortmund-Mengede

Dortmund (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr wurden die Feuerwehr und der Rettungsdienst in den Ortsteil Mengede in die Siegburgstraße alarmiert. Der vor Ort tätige Energieversorger hatte in einem Wohn- und Geschäftshaus erhöhte Konzentrationen der Gase Methan und Kohlenmonoxid festgestellt. Die Feuerwehr Dortmund unterbrach umgehend die Gaszufuhr zur Heizungsanlage und schaltete diese stromlos. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es besteht der Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung. Acht weitere Personen wurden während der Einsatzmaßnahmen durch die psychosoziale Notfallversorgung der Feuerwehr Dortmund (PSNV-Erkunder) betreut. An dem dreistündigen Einsatz waren insgesamt 48 Einsatzkräfte der Feuerwachen 9 (Mengede) und 8 (Eichlinghofen), des Führungsdienstes sowie des Rettungsdienstes beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Jonas Waldhausen
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

