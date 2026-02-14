Feuerwehr Dortmund

FW-DO: PKW an Bahnübergang von Zug erfasst

Dortmund-Hafen (ots)

Am 14.02.2026 gegen 02:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Unfallereignis in den Stadtteil Dortmund-Hafen in die Schäferstraße alarmiert. Dort war es auf einem Bahnübergang zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Güterzug gekommen. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Zuges waren die Insassen des Pkw zum Glück nur leicht verletzt. Da das Fahrzeug durch den Aufprall deformiert war, mussten die Türen von der Feuerwehr mittels technischem Gerät geöffnet werden, um den Insassen ein Aussteigen zu ermöglichen. Beide Personen aus dem Pkw waren leicht verletzt und wurden anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Einsatzkräfte des PSU/PSNV-Teams der Feuerwehr Dortmund betreuten den Zugführer psychologisch. Durch die Einsatzmaßnahmen von Feuerwehr und Polizei kam es temporär zu einer Sperrung mit Verkehrsbehinderungen auf der Schäferstraße.

